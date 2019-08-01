شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مجدى أحمد على ضيف قصر السينما الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف قصر السينما فى السابعة يوم الأحد المقبل المخرج الكبير مجدى أحمد على ضمن برنامج "تجربتى مع السينما"، إذ يحكى مشواره مع السينما بالإضافة لعرض فيلمه "مولانا"، ويدير الندوة الفنان تامر عبد المنعم مدير القصر .

يأتى ذلك ضمن البرامج التى تتضمنها أنشطة قصر السينما ، ومنها "نجم وندوة" ، "نادى السينما التسجيلية" ، بالإضافة إلى دورات سينمائية فى جميع التخصصات .

يشار إلى أن قصر السينما استضاف مؤخرا عددا كبيرا من النجوم منهم خالد الصاوى وأحمد بدير ، كما تم عرض فيلم "من قتل الأرمن" بحضور صناعه .

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