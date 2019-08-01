شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. عزاء والدة الفنانة هالة صدقى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تتلقى الفنانة هالة صدقي عزاء والدتها الأحد المقبل في كنيسة المرعشلي بالزمالك والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.
وانتقلت هالة صدقى إلى القاهرة للحاق تشييع الجثمان مساء اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر..
يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى سباق رمضان الدرامى الماضى بمسلسل "بركة "، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبو رية وهنادى مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمود كريم.
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