شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم الراحل عمار الشريعى من مهرجان الإسكندرية للأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر عماد حسن، أمين عام مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية، عن أسماء المكرمين فى الدورة السادسة عشرة، والتى ستنطلق يوم 22 أغسطس الجارى أبرزهم؛ اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، والموسيقار حمدى رؤوف خلال حفل الافتتاح.

أعلن همام، تفاصيل الدورة السادسة عشر خلال الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الجارى، خلال مؤتمر صحفى، عقد اليوم الخميس، بحضور الشاعر عماد حسن أمين عام المهرجان.

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وقال همام إن حفل الافتتاح سوف تحييه المطربة نوال الزغبى يوم 22 أغسطس الجارى، كما يحيى المطرب مدحت صالح على مسرح أوبرا الإسكندرية حفلاً غنائًيا ضمن فعاليات المهرجان يوم 25 أغسطس بمشاركة المطربة التونسية صفية صادق والمطرب محمد منير سيحيى حفل ختام المهرجان فى 26 أغسطس.