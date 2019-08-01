شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعود لنشر صورة مع وديع النجار بعد شائعات خطبتهما قبل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة اللبنانية إليسا مرة أخرى لنشر صور تجمعها بصديقها المقرب المصور اللبناني وديع النجار بأحد المنتجعات السياحية فى لبنان وعلقت على الصورة "مع أفضل صديق للأبد وديع النجار"

Advertisements وشهدت الفترة الماضية وتحديدًا قبل عام ونصف نشر إليسا ووديع النجار العديد من الصور ما جعل انتشار شائعات كثيرة حول طبيعة علاقتهما بل وأرجع البعض أنه أصبح خطيبها وتم تداول الشائعة بكثافة وقتها، إلى أن نفى النجار الشائعة خلال مداخلة تليفونية مع احد البرامج المصرية وأكد أنهما أصدقاء مقربين. يذكر أن إليسا قدمت مؤخرًا أغنية "قبل أى حد" فى إعلان إحدى شركات الموبايل الكبرى فى مصر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله وإنتاج شركة سينرجى وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب.

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