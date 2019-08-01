شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر جارنر تبدأ العمل على مسرحية جديدة بعد Fantasy Camp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة جنيفر جارنر تخطط للعمل على أكثر من عمل مسرحي خلال الفترة القادمة، فالنجمة التي تعاقدت منذ فترة على العمل بمسرحية باسم Fantasy Camp لن تكتفي بها فحسب، وإنما تعاقدت على مسرحية أخرى باسم "yes today".

المسرحية الأخيرة تتطرق إلى أزمة كبيرة تواجه الأهالى مع أطفالهم، حينما يلبوا طلباتهم دائماً ولا يتمكنوا من قول أى شىء سوي نعم على مدار اليوم وبالتالى كان اختيار اسم المسرحية بهذا الاسم.

على جانب آخر يعتبر عام 2019 مميزاً بالنسبة لـ جنيفر جارنر، وذلك بعدما صنفت فى وقت سابق من العام الجارى على أنها أجمل امرأة فى العالم وفقاً لإختيارها من مجلة بيبول الشهيرة فى تصنيفها السنوي التى تقوم به.

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