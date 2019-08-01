شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر جارنر تبدأ العمل على مسرحية جديدة بعد Fantasy Camp والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة جنيفر جارنر تخطط للعمل على أكثر من عمل مسرحي خلال الفترة القادمة، فالنجمة التي تعاقدت منذ فترة على العمل بمسرحية باسم Fantasy Camp لن تكتفي بها فحسب، وإنما تعاقدت على مسرحية أخرى باسم "yes today".
المسرحية الأخيرة تتطرق إلى أزمة كبيرة تواجه الأهالى مع أطفالهم، حينما يلبوا طلباتهم دائماً ولا يتمكنوا من قول أى شىء سوي نعم على مدار اليوم وبالتالى كان اختيار اسم المسرحية بهذا الاسم.
على جانب آخر يعتبر عام 2019 مميزاً بالنسبة لـ جنيفر جارنر، وذلك بعدما صنفت فى وقت سابق من العام الجارى على أنها أجمل امرأة فى العالم وفقاً لإختيارها من مجلة بيبول الشهيرة فى تصنيفها السنوي التى تقوم به.
كانت هذه تفاصيل خبر جنيفر جارنر تبدأ العمل على مسرحية جديدة بعد Fantasy Camp لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.