10ليالى جديدة من مسرحية "بيت الأشباح" على المسرح العائم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود مسرحية "بيت الأشباح" لخشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، الأحد 4 أغسطس، ولمدة 10 ليالى بعد أن حققت خلال أيام عرضها نجاحا جماهيرا كبيرا تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، و البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.
"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، فى أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شاب من خريجى الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"الذى تخرج منه أبطال العرض، وهم "ولاء عز الدين، محمد أشرف، باسم رضا، فادى ثروت، رامى الحجار، إسلام عبد الوهاب، أميرة عزيز، عمرو شريف، هبة قناوى، زياد عياد، أمل نور الدين، حسن مدحت، ديانا سعد، أحمد جمال، آية أحمد، محمود طلعت، أحمد أبو النجا، مى السباعى، الحسين الشمندى، محمود طوسون، حسام الشاعر، مريم الجندى، محمود الدلجمونى، محمود جودة، ريهام حسن، دينا الدينارى، محمد عمار"،وديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.
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