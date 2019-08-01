شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد شقيقها: "دائما صديقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة شيري عادي، بعيد ميلاد شقيقها، وشاركت متابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصورة تجمعهما.

وعلقت "شيري"، على الصورة قائلة: "أخي.. هو الشخص المتواجد حينما تحتاج إليه، ويساندنك حينما تسقط، ويتمسك بك حينما لا يريد أحد.. أخي دائمًا صديق".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل هو مسلسل "السهام المارقة"، وخاضت به الموسم الرمضاني قبل الماضي وعُرض خليجيا، فيما تم عرضه في مصر في رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة شريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد، واللبنانية دياموند أبو عبود، والسعودي هشام فقيه، والعراقي كامل إبراهيم، من إنتاج محمد حفظي ومعز مسعود وإخراج محمود كامل.