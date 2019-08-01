راما شاهين "فنانة وهمية" خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر حساب على الفيس بوك باسم "راما شاهين"، ويضم في معلوماته أنها ممثلة في مسلسل باب الحارة، خبر عن وفاتها في حادث سير، كما نعت حسابات تخص "آل شاهين" الفنانة الشابة، شارحين سبب موتها بحادث آليم وقع في أثناء ذهابها في رحلة لبيروت لقضاء عطلة الصيف، ثم دخولها في غيبوبة، ونقلها للمستشفى، لتموت في دمشق.

لكن ما ظهر بعد ذلك أحدث تضاربا كبيرا يمكن رصده فيما يلي..

تضارب في البداية

بداية عند البحث عن تاريخ وفاة راما شاهين، ستجد أكثر من تاريخ بداية من يوم 27 يوليو وحتى أمس 31 يوليو الماضي، الأمر الذي يثير الريبة في الأمر.

بيان من العائلة

بعد وفاة راما، أتي باين من عائلة شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" الذي يتابعه أكثر من 45 ألف متابع، وجاء في النعى: "بمزيد من الحزن والأسى، تنعى إليكم أسرة الممثلة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها، لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ18 ربيعا، بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق، وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فارقت دنيانا".



وتابع البيان: "ترجو أسرة الفنانة راما من كل جمهورها عدم الرد على أي من الصفحات التي تنتحل اسمها والتبليغ عنها؛ لأن هدفها تشويه ما تركته فنانتنا من صورة جميلة في أذهان متابعيها، للفنانة الراحلة الرحمة ولنا ولكم الصبر والسلوان.. أسرة الفنانة راما شاهين".

إغلاق الصفحات

بعد البيان، تم إغلاق جميع صفحات راما شاهين بموقع "إنستجرام" حتى الصفحة التي نشرت البيان، الأمر الذي أثار تساؤل حول سبب إغلاق الصفحات، ولكن البعض فسر الأمر بأنه الإغلاق جاء منعا لتشويه راما، ومنعا لأي تشويه قد يحصل بحسب ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام.

فيديو إنستجرام يقلب الحقيقة

بعد القصة بساعات، ظهر حساب على إنستجرام، يحمل اسم راما شاهين، وبث مقطع فيديو لفتاة لبنانية تُدعى "منى زيادة"، وقالت إنه لا يوجد شخص يُدعي راما شاهين، وان شخص سوري يسرق صورها وينشرها باسم راما شاهين، وأنها بعدما هددتها برفع قضية عليه، اخترع قضية موت راما شاهين.

وظهر بعض الشبه بين زيادة وبين راما شاهين، مشيرة إلى أنها لبنانية وعمرها 20 عاما، وأن شخص استغل اسمها ولها أكثر من 3 سنوات تحاربه لكنها لم تستطع، ولجأت للقضاء اللبناني، وبعدها كتب عن وفاتها، وأغلق حساباتها.

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بيان آخر من عائلة آل شاهين

بعدها انتشر بيان آخر من عائلة آل شاهين، جاء فيه: "تنويه هام جدا، البعض يسأل كيف لراما أن تنشر عبر صفحتها بعد وفاتها؟ بعض الصفحات تدعي أن صفحة راما مخترقة وأنها لم تمت وتنسب نفسها أنها لراما شخصيا!!".

وتابع البيان : "نحن عائلة راما شاهين نقوم بالنشر عبر حسابها بعد أن رحلت وننوه ونشدد بأن أي صفحة تدعي أنها باسم راما شاهين، هي صفحة مزورة وكاذبة وهدفها جمع الإعجابات والشهرة فقط".

وواصل البيان : "قمنا بالتواصل مع هذه الصفحات لإغلاقها وفي حال عدم التجاوب سنلجئ لوزارة الاعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نرجو من جميع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي نشر هذا التنويه ومشاركته واحترام حرمة الموت وعدم الإساءة للفنانة الراحلة سواء كانوا على اتفاق مع مواقفها أم لا".

حقيقة المشاركة في مسلسل باب الحارة

بمراجعة تترات مسلسل باب الحارة الجزء العاشر (البداية والنهاية) لم يظهر اسم راما شاهين ضمن أبطال المسلسل أو المشاركين به.

تتر النهاية

تتر البداية

من جانبه، قال الفنان فاتح سلمان، الذي شارك ببطولة الجزء العاشر من خلال شخصية "العكيد راتب"، في تقارير صحفية: "لا أعرف راما شاهين، ولم أسمع بهذا الموضوع من قبل".

ووفقا لمجلة "سيدتي" فإن المنتج الفني للنسخة الأساسية من مسلسل "باب الحارة" عبد الرزاق حوراني قال إنه لم يسمع بهذا الاسم إطلاقا، أما المدير التنفيذي لشركة "قبنض ميديا" استغرب الاسم.