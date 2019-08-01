محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة صابرين عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تنعي بها والدة الفنانة هالة صدقي. وكتبت صابرين: "البقاء لله وفاة والدة الأخت الغالية هالة صدقي الله يرحمها ويقدس روحها ويصبرك يا هالة على فراقها". وكان المخرج عمر زهران نعي والدة الفنانة هالة صدقي، ولم يتم تحديد موعد العزاء والجنازة حتى الآن.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة والدتها.. صابرين لـ هالة صدقي: "الله يصبرك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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