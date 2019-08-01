بسبب "الواسطة".. أعضاء نادي الشمس يرفضون حفل العسيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لنادي الشمس بموقع "فيس بوك" بيانا توضيحيا، يرد فيه على رفض أعضاء النادي إقامة حفل الفنان محمود العسيلي في عيد الاضحي المبارك.

وجاء في البيان: "للتوضيح بشأن حفل محمود العسيلي في عيد الأضحى المبارك بنادي الشمس، فور الإعلان عن إقامة الحفل على الصفحة الرسمية للنادي، كان هناك انتقادات على حضور العسيلى للحفل، بسبب موقف سابق مع أحد المعجبين في إحدى حفلاته".

وتابع البيان: "وللتأكيد.. تم التعاقد مع العسيلي لتقديم حفل عيد الاضحي المبارك قبل هذا الموقف، إضافة إلى قيام العسيلي بتقديم اعتذار رسمي لجماهيره وتوضيح هذا على صفحته الرسمية "تويتر"، ومجلس الادارة حريص على استمتاع الأعضاء بناديهم وتقديم كل متطلباتهم وخاصة في كل الأعياد".

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وتعرض العسيلي لانتقادات حادة، بسبب رفضه التصوير مع أحد معجبيه في إحدى الحفلات، قائلا له: "معاك واسطة، حد جامد أنت عشان أتصور معاك".

واحتفل الفنان محمود العسيلي، بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مساء الإثنين الماضي، بالساحل الشمالي، ونشر "العسيلي" صورة تجمعه بالعروس، كما نشرت العروس على خاصية "الاستوري" عبر صفحتها بإنستجرام، صورتين جمعتهما.