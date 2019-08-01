محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها برفقة صديقها اللبناني وديع النجار.
وكتبت إليسا في تعليقها على الصورة: "مع أفضل صديق للأبد وديع النجار".
وكانت شائعة قوية قد انتشرت عن علاقة عاطفية تجمع بين إليسا ووديع النجار، منذ عدة شهور بسبب نشرهما الكثير من الصور مع بعضهما، لكن النجار نفى الأمر في حلقة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه السابق "كل يوم".
وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، مؤخرا، اعتذارها عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم الموسم المقبل من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice، معللة الاعتذار بالتحضير لألبومها الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طول غياب.. إليسا تنشر صورة مع وديع النجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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