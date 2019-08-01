وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365:
قال المخرج الكبير عمر زهران، إن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم.
وأضاف زهران في تصرليحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يعزي الفنانة هالة صدقي في وفاة والدتها، داعيًا المولي للفقيدة بالرحمة والغفران، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".
ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن.
وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي.
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