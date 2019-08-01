إياد نصار يروج لـ"الفيل الأزرق 2" بفيديو من العرض الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

روج الفنان الأردني إياد نصار لفيلم الفيل الأزرق 2، عبر حسابه على موقع إنستجرام.

وشارك نصار، الفيديو، مع متابعيه، وظهر إياد في مشهد مع الفنان كريم عبد العزيز، فضلا عن لقطات من العرض الخاص للفيلم، بحضور الأبطال.

فيلم الفيل الأزرق 2"، بدأ عرضه يوم الخميس الماضي، بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.