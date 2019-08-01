صور| جينيفر لوبيز تتجول في شوراع "تل أبيب" قبل حفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

ظهرت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، بإطلالة جذابة، عقب تناولها العشاء في تل أبيب رفقة خطيبها إليكس رودريجيز، لاعب البيسبول السابق.

وحسبما ذكرت "ديلي ميل"، البريطانية، فإن "لوبيز"، تتواجد حالياً في تل أبيب، استعدادًا للحفل المقرر أن تحييه اليوم الخميس، ويأتي ضمن جولتها حول العالم.

ومن المتوقع أن تسافر جينيفر لوبيز بعد الحفل مباشرة نظرًا لارتباطاتها بعدة حفلات بدول أخرى مثل روسيا وتركيا وإسبانيا.

وتُعد جينيفر لوبيز من أكثر الشخصيات الأمريكية ثراءً، وأنتجت أكثر من 50 ألبومًا غنائياً حول العالم.