هذا ما قاله شريف رمزي عن "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، أفيش فيلم الفيل الأزرق 2.

وكتب رمزي: "تحية كبيرة جدا لكل صناع هذا العمل المشرف الجميل، الممتع أداءً وإخراجا وتأليفا وإنتاجا، بكل عناصره بجد، أنا أستمتعت طول مدته، و فخور بإني أنتمي للسينما المصرية اللي طلعت فيلم زي ده، وبقي ده مستوي أفلامها، ألف شكر لكل صناع هذا الفيلم على هذا الإبداع العظيم".

الفيلم من بطولة كريم عبد العزير ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، كما يظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏ضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبدأ عرضه الأسبوع الماضي.