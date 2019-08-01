شاهد: صراخ ورعب فرح الهادي بسبب تحليقها بمنطاد فوق سطح البحر في المالديف

نشرت النجمة الكويتية فرح الهادي بعض اللقطات من كواليس عطلتها الصيفية التي أمضتها مؤخراً على سطح إحدى الجزر في المالديف برفقة زوجها النجم عقيل الرئيسي.

وظهرت فرح الهادي في مقطع الفيديو وهي تجرب رياضة ركوب المنطاد من ارتفاع ساحق على سطح البحر بينما تقوم باخرة بسحبه من أسفل، حيث ظلت تصرخ وتصيح بسبب خوفها من أجواء المغامرة المذهلة.

وكشفت فرح الهادي في مقطع آخر أن زوجها عقيل الرئيسي قد دللها كثيراً في هذه الرحلة، حيث حجز لها مطعماً خاصاً لتناول العشاء، كما قام بحجز جزيرة منعزلة حتى يقضيا عليها آخر أيام عطلتهما قبل العودة للكويت.

وكانت النجمة الكويتية قد خضعت مؤخراً لجراحة تجميلية جديدة لإبراز عظمة الذقن السفلية، مما جعل وجهها يأخذ شكل القلب بدلاً من استدارته التي اعتاد عليها الجمهور خلال الشهور الماضية.