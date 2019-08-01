بالفيديو: للمرة الأولى بعد الطلاق مريم حسين تكشف طبيعة علاقة ابنتها بوالدها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور ظهرت فيه الفنانة مريم حسين عبر حساب مقربة لها على موقع السناب شات أثناء وجودها في المستشفى خلال قيامها بزيارة لقريبتها التي أنجبت طفلها حديثاً.
حاولت الفنانة مريم حسين أن تحمل طفل قريبتها الذي بلغ أيام إلا أنها لم تستطع السيطرة على الأمر مشيرة أنها تشعر نفسها قد نسيت تفاصيل ولادة ابنتها أميرة. خلال تصوير الفنانة مريم حسين للمقطع المتداول ذكرت للمرة الألى أن ابنتها أميرة تميل لوالدها و لفتت الأنظار أن ابنتها ليس موجودة وذلك كونها تمضي إجازتها مع والدها.
مريم حسين كشفت عن طبيعة علاقة ابنتها أميرة للمرة الأولى بوالدها فيصل الفيصل قائلة : “شنو احساسك لما بنتك تحب أبوها أكتر منك؟ إجازة ممتعة يا طفلتي”.
حقق فيديو مريم حسين الأخير كم هائل من المتابعات والمشاهدات وحصد الكثير من التعليقات التي ذكرت بطلاقها من زوجها السابق فيصل الفيصل بعد سلسلة من المشاكل.
على الصعيد الآخر تواجه الفنانة مريم حسين منذ أيام حكماً بالسجن صدر عن محكمة جنح دبيفي الدعوى المرفوعة منها ضد الإعلامي الإمارتي صالح الجسمي وقضى بحبسها 3 أشهر وبإبعادها عن دولة الإمارات.
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