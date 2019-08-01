شهد حفل الفنان العراقي كاظم الساحر في لبنان ضمن مهرجان اهدنيات تفاعل كبير من جانب الجمهور بأغنيات القيصر . ووثق مقطع فيديو اقتحام معجبة لمسرح القيصر وصعودها لترقص بجانبه على أغنية ” قولي أحبك ” .

وتعامل القيصر معها بلطف واستكمل أغنيته وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور حتى نزلت من خشبة المسرح .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تصرف غريب لإحدى معجبات كاظم الساهر أثناء حفله بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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