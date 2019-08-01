نوال الزغبي تفتتح مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية والكينج في الختام

قال المهندس عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية، إن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ستقوم بإحياء حفل افتتاح الدورة السادسة عشر من المهرجان والتي تقام خلال الفترة من 22 إلي 26 أغسطس الجارى. المهرجان والتي تقام خلال الفترة من 22 إلي 26 أغسطس الجارى. وأوضح همام أن المهرجان يشارك به كوكبة كبيرة من نجوم الغناء المصريين والعرب ومنهم المطرب الكبير مدحت صالح والفنانة التونسية صفية صادق، مشيراً إلي أن الكينج محمد منير سيقوم بإحياء حفل ختام المهرجان يوم 26 أغسطس. كوكبة كبيرة من نجوم الغناء المصريين والعرب ومنهم المطرب الكبير مدحت صالح والفنانة التونسية صفية صادق، مشيراً إلي أن الكينج محمد منير سيقوم بإحياء حفل ختام المهرجان يوم 26 أغسطس.

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