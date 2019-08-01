شاهد.. سينما مصر يكرم نجوم الفن

يستمر مسرح مركز الإبداع الفني - بساحة الأوبرا- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، فى الثامنة مساء كل ليلة عرض تخرج الدفعة الثانية لطلبة الدفعة الثانية لاستوديو المواهب بالمركز "سينما مصر" .. العرض رؤية وإخراج الفنان خالد جلال .

يشارك فى العرض 65 من طلبة

الدفعة الثانية لاستديو المواهب بالمركز، ويتناول تقديم رؤية حديثة لنحو 45 من أشهر مشاهد السينما المصرية، مثل: "أغنية على الممر"، "الناصر صلاح الدين"، "الكيت كات"، "شفيقة ومتولى"، "أيام السادات"، "جميلة بوحيرد"، "معبودة الجماهير و"إسماعيل ياسين فى الأسطول".

"من عاشوا ليبقوا.. شكراً لأنك منحتنا السعادة ، وحفرت إسمك فى وجداننا، لعلنا ننال شرف إقتفاء أثرك" كان مضمون شهادات التكريم المقدمة من "جلال" وفريق العمل يوميا لرموز

الفن المصرى الفنانون: إيناس عبد الدايم، سميحه ايوب، سميرة احمد، داوود عبد السيد، محمود الحدينى، محمد فاضل

كما كرم خلال أيام العرض أسماء الراحلين الفنانين الكبار: عمر الحريرى، كمال الشناوى، محمود عبد العزيز، كريمة مختار، عبد المنعم ابراهيم، محمود الجندى، محمد شوقى، الكتاب سعد الدين وهبه، محفوظ عبد الرحمن والمخرج الكبير نور الدمرداش.

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حضر العرض العديد من رموز الفن والثقافة والإعلام، منهم : الإعلاميون منى الشاذلى، خالد صلاح، يوسف القعيد، طارق الشناوى بالإضافة إلى حضور الفنانين ماجدة زكى، مديحة حمدى، محسن أحمد، رحمة منتصر ومن خريجى الورشة، حضر الفنانين: حسام داغر محمد ثروت وبيومى فؤاد، ويستمر العرض طوال شهر أغسطس .