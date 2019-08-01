عاش جمهور ساقية عبد المنعم الصاوى حالة من السلطنة والانسجام مع رائعتى كوكب الشرق بعيد عنك والحب كده، خلال حفلها الشهرى والتى اعتادت أن تُقدمه من خلال مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة فى الخميس الأول من كل شهر.
موسيقى الحب كده كانت إعلانًا رسميًّا
وفى الجزء الثانى شدت كوكب الشرق برائعتها بعيد عنك كلمات الشاعر مأمون الشناوى وألحان الموسيقار بليغ حمدى.
الجدير بالذكر أن الساقية تقدم منذأكثر من ثلاثة أعوام حفلتين متتاليتين لكوكب الشرق نظرًا للإقبال الشديد على الحفل، ومع ختام كل حفلة يصعد فريق مسرح الساقية للعرائس بقيادة مؤسسه ومؤسس الساقية المهندس محمد عبد المنعم الصاوى لتحية الجمهور، وعقب تحيته للجمهور ولأم كلثوم التى أمتعتنا بأغنياتها أعلن الصاوى أن كوكب الشرق أم كلثوم سوف تشدو فى حفلها القادم برائعتيها لسه فاكر والأطلال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعيد عنك والحب كده يمتعون جمهور الساقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.