بعيد عنك والحب كده يمتعون جمهور الساقية

عاش جمهور ساقية عبد المنعم الصاوى حالة من السلطنة والانسجام مع رائعتى كوكب الشرق بعيد عنك والحب كده، خلال حفلها الشهرى والتى اعتادت أن تُقدمه من خلال مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة فى الخميس الأول من كل شهر.

موسيقى الحب كده كانت إعلانًا رسميًّا

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لبدء الجزء الأول من الحفل، وهى من كلمات بيرم التونسى وألحان الموسيقار رياض السنباطى.

وفى الجزء الثانى شدت كوكب الشرق برائعتها بعيد عنك كلمات الشاعر مأمون الشناوى وألحان الموسيقار بليغ حمدى.

الجدير بالذكر أن الساقية تقدم منذ

أكثر من ثلاثة أعوام حفلتين متتاليتين لكوكب الشرق نظرًا للإقبال الشديد على الحفل، ومع ختام كل حفلة يصعد فريق مسرح الساقية للعرائس بقيادة مؤسسه ومؤسس الساقية المهندس محمد عبد المنعم الصاوى لتحية الجمهور، وعقب تحيته للجمهور ولأم كلثوم التى أمتعتنا بأغنياتها أعلن الصاوى أن كوكب الشرق أم كلثوم سوف تشدو فى حفلها القادم برائعتيها لسه فاكر والأطلال.