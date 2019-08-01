25 مليون جنيه للفيل الأزرق في أقل من أسبوع

نجح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» في كسر حاجز الـ 25 مليون جنيه من عرضه في دور العرض المصرية خلال 6 أيام فقط، وبدأ عرض الفيلم في صالات العرض الإماراتية والخليجية يوم الخميس 25 من يوليو الماضي، ليخوض مبكراً سباق موسم عيد الأضحى السينمائي.

الفيلم بطولة النجم كريم عبد العزيز، والنجمة نيللي كريم، وانضم لهم في هذا الجزء النجمة هند صبري بالإضافة إلى النجم إياد نصار وشيرين رضا، تارا عماد و أحمد خالد صالح وكتب قصة الفيلم والسيناريو الوحوار

Advertisements

أحمد مراد، وقام بإخراجه مروان حامد وهو من إنتاج شركة «سينرجي».

ويُعد الجزء الأول واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، وحصد أكثرمن 35 مليون جنيه في دورالعرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وقدم الجزء الأول قصة الدكتور يحيى الذي عاد بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى

وظيفته في مستشفى العباسية للصحةالنفسية، ليعمل في القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل يحيى صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ثم يجد نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه، أو ما تبقى منها.

وتدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول، إذ يتزوج الدكتور يحيى، الذي يجسد شخصيته النجم كريم عبد العزيز،من لبني، وتقوم بدورها النجمة نيللي كريم، ويستدعى إلى قسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ويستعين يحيى بأقراص الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرةعلى الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.