عودة برنامج «همسة عتاب» بصوت أحمد صيام

وافق الفنان القدير أحمد صيام على تجسيد شخصية الموظف الروتينى جداً فى البرنامج الإذاعى الشهير «همسة عتاب» الذى يذاع فى 8٫30 صباحًا يوميا على شبكة البرنامج العام.

يذكر أن هذه الشخصية الشهيرة جدًا كان يجسدها الفنان الراحل رأفت فهيم صاحب الصوت الأجش المميز جدا لسنوات طويلة حتى رحيله منذ سنوات قليلة ولم يستطع أى فنان

تجسيد الشخصية بنفس كفاءة رأفت فهيم.

يذكر أن هذا البرنامج يذاع بانتظام منذ أكثر من 40 عاماً، وارتبط به ملايين المستمعين لأنه يعكس معاناة ومشكلات المواطنين والمحالين على المعاش مع الروتين والموظف الذى يعقّد كل كبيرة وصغيرة.