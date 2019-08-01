الأحد.. بيت الأشباح للموسم الثالث على المسرح العائم الصغير

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، مستمر لـ ١٥ ليلة عرض أخرى على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل.
وأكد حسان أن العرض سيقدم ابتداء من الأحد الموافق ٤أغسطس الجاري يومياً ماعدا الثلاثاء في تمام السابعة مساء، حيث يستمر العرض للموسم الثالث على التوالي نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه يونيو الماضي.
يذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجاتالخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.
"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الأولي لورشة مسرح الشباب "إبدأ حلمك"، والعرض ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.
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