غدا..رامي صبري في حفل غنائي بالساحل الشمالي

يحيى المطرب رامي صبري حفلا غنائيا بالساحل الشمالي غدا ضمن الحفلات الصيفية التي يحييها نجوم الغناء والطرب في المناطق الساحلية . ومن المقرر أن يقدم رامي خلال الحفل باقة من أغانيه التي يحبها الجمهور . جدير بالذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخراً 12 أغنية ضمن ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث قَسم ألبومه على مرحلتين عبر بموقع "يوتيوب"، فطرح اليوم 6 أغنيات ومن المقرر أن يتم باقى الألبوم علي أجزاء خلال اليومين المقبلين. ضمن ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث قَسم ألبومه على مرحلتين عبر بموقع "يوتيوب"، فطرح اليوم 6 أغنيات ومن المقرر أن يتم باقى الألبوم علي أجزاء خلال اليومين المقبلين.

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