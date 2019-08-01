منتصف أغسطس.. تامر حسني يحتفل مع جمهوره في عمان

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي على مسرح المروج ضمن فاعليات مهرجان ليالي عمان مساء الخميس 15 أغسطس .
وقام تامر حسني بنشر بوستر الحفل علي حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وعلق عليه قائلاً: "انتظروني إن شاء الله يوم ١٥ أغسطس في مهرجان صلالةالسياحي على مسرح المروج - سلطنة عُمان".
ومن المقرر أن يقدم الفنان تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها الجمهور ومنها: "ناسيني ليه"، "كل حاجة بينا"، "يا أنا يا مفيش" وغيرها من أغنيات
ومن المنتظر أن يقدم تامر مفاجأة سارة غير متوقعة لجمهوره على المسرح تقديراً للشعب العماني الشقيق.
يذكر أن الفنان تامر حسني انتهى من تصوير أحداث فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، والذي تم تصويره بين بيروت والقاهرة، ولم يحدد بعد القرار النهائي بشأن عرضه فى موسم عيد الأضحى، والفيلم من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوى.
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