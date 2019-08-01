السبت.. جلال وعبد الوهاب يفتتحان معرض أفريقيا بريشة فنانيها بالهناجر

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، يفتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" فى السادسة من مساء يومالسبت ٣ أغسطس الجارى، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .
ويأتى المعرض ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، احتفالابرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويضم المعرض مجموعة من الأعمال للفنانين المشاركين فى الدورات العشر السابقة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير، ويستمر المعرض حتى ٦ أغسطس .
يضم المعرض ٣١ فنانا من ١٦ دولة أفريقية منها "جنوب أفريقيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، المغرب، إثيوبيا، مالي، ليبيا، كينيا، السودان، مصر" .
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