تعرفوا على خطيبة محمود العسيلي الحسناء التي خطفت قلبه وأشعلت صورها السوشيال ميديا.. معاها واسطة؟

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 09:50 مساءً - أشعلت صور خطوبة محمود العسيلي مواقع السوشيال ميديا، حيث بدأ الجمهور يتساءل عن هوية خطيبته الحسناء التي خطفت الأنظار بقوامها الرائع.. السطور التالية تكشف لكم من هي الجميلة التي خطفت قلبه؟

محمود العسيلي أعلن عن خطوبته وخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وهي تعمل في مجال التجميل، حيث أنها حاصلة على شهادة تعليم وتدريب لتقنية Microblading الخاصة برسم الحاجبين. وتعتبر هي أول مدربة مصرية لهذه التقنية، حيث تقوم بإعطاء دورات تدربيبة للفتيات الراغبين في احترافها.

أشعلت صور خطوبة محمود العسيلي مواقع السوشيال ميديا، حيث بدأ الجمهور يتساءل عن هوية خطيبته الحسناء التي خطفت الأنظار بقوامها الرائع.. السطور التالية تكشف لكم من هي الجميلة التي خطفت قلبه؟

محمود العسيلي أعلن مساء أمس عن خطوبته وخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وهي تعمل في مجال التجميل، حيث أنها حاصلة على شهادة تعليم وتدريب لتقنية Microblading الخاصة برسم الحاجبين. وتعتبر هي أول مدربة مصرية لهذه التقنية، حيث تقوم بإعطاء دورات تدربيبة للفتيات الراغبين في احترافها.



وبدأت أمنية عبدالمنعم في الظهور مع محمود العسيلي الشهر الماضي، عندما انتشرت صورهما خلال رحلة ساحلية قاما بها مع بعض أصدقائهما، وكانت تحرص خلال فترة هجوم الجمهور عليه بإعادة نشر بعض الآراء المدافعة عنه ولم تعلق عليها بنفسها.

وتحرص خبيرة التجميل المصرية على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن السوشيال ميديا، فهي لا تكتب معلومات عن أنشطتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها صفحة تنشر من خلالها صوراً لتوتريال مكياج.

عروس محمود العسيلي هي الثالثة في حياته، حيث سبق له أن تزوج من نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في العام 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد علي، ثم جمعته قصة حب قوية بنادين الملا، تكللت بالزواج في 2015، قبل أن ينفصلا بعد 3 سنوات.

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