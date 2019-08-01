انتصار الشراح تفجع بوفاة شقيقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة الكويتية انتصار الشراح بوفاة شقيقها، والذي يدعى “أحمد”.

الفنان داوود حسين قدم التعازي للفنانة الكويتية، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتب: ” ظم الله أجرك فنانتنا القديرة انتصار الشراح بوفاة شقيقك أحمد”.

الفنان الكويتي أضاف: “الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويصبركم إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وانتصار الشراح ممثلة كويتية كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية «باي باي لندن». تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: «مع الأنغام»، «خذ وخل»، «كوكتيل»، «عش الزوجية»، «سينمائيات» وغيرها.

في عام 2002 ارتدت الحجاب، ولكنها استمرت بالتمثيل ولكن قل ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها.