مايا دياب منشغلة بكليبين وسلسلة من الحفلات

أنهت النجمة مايا دياب تصوير اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” والثانية “ربع ساعة”. تمّ التصوير على مدى يومين في لبنان وتحديداً في منطقة الهرمل البقاعية برؤية جديدة لطريقة التصوير والاخراج.

الاغنيتان تتميزان بلونهما المصري بحيث أن “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف حيث ستظهر مايا من خلالهما بإطلالة جديدة كلياً، هي التي عودتنا دائماً على الابتكارات المميزة من ناحية اللوك، ويذكر أن عرض الكليبين سيبدأ تباعاً في منتصف شهر آب الحالي.

وبعد انتهاء موسم “هيك منغني” تستأنف دياب جولتها للموسم الصيفي، بإحياء حفلين في كل من سوريا وقبرص في 14 و 17 آب تباعاً. كما ستشارك في فعاليات Stars on Boardمن 21 حتى 26 آب. وستنهي جولتها لهذا الشهر في 29 من آب بإحياء حفل غنائي في إربيل في فندق ديفان.