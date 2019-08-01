مهرجان الإسكندرية للأغنية.. نوال الزغبى فى الافتتاح والكينج منير فى الختام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عوف همام، رئيس مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية، تفاصيل الدورة السادسة عشر خلال الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الجارى، خلال مؤتمر صحفى، عقد اليوم الخميس، بحضور الشاعر عماد حسن أمين عام المهرجان.
وقال همام إن حفل الافتتاح سوف تحييه المطربة نوال الزغبى يوم 22 أغسطس الجارى، كما يحيى المطرب مدحت صالح على مسرح أوبرا الإسكندرية حفلا غنائيا ضمن فعاليات المهرجان يوم 25 أغسطس بمشاركة المطربة التونسية صفية صادق والمطرب محمد منير سيحيى حفل ختام المهرجان فى 26 أغسطس.
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