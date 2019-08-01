فن ومشاهير

وفاة والدة هالة صدقى وتشييع الجثمان بعد قليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقى منذ قليل بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقى الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.

 

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وسرعان ما انتقلت الفنانة إلى القاهرة للحاق تشييع الجثمان مساء اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ومن المقرر أن تتلقى صدقى العزاء فى كنيسة المرعشلى، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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