شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة هالة صدقى وتشييع الجثمان بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقى منذ قليل بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقى الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.
وسرعان ما انتقلت الفنانة إلى القاهرة للحاق تشييع الجثمان مساء اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
ومن المقرر أن تتلقى صدقى العزاء فى كنيسة المرعشلى، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.
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