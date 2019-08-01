شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد محرم فؤاد البلجيكى يظهر فى أغنية جديدة على NPR الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة NPR الأمريكية، مقطع فيديو جديد للمغنى البلجيكى تامينو، حفيد المطرب المصرى الراحل محرم فؤاد.



تامينو محرم فؤاد

ووفقا لـRT، شارك تامينو فى برنامج Tiny Desk الذى يستضيفه الإعلامى والموسيقى "بوب بويلين" وهو أحد أهم المنصات الفنية فى قناةNPR ، بأغنيته الشهيرة "حبيبى".

وتامينو أو أمير طارق محرم فؤاد، هو مغنى وكاتب أغانى يبلغ من العمر 23 عاما، وله أصول بلجيكية ومصرية ولبنانية، وهو حفيد المطرب المصرى الراحل محرم فؤاد، أحد نجوم الطرب الأصيل، فى مصر خلال القرن الماضى.

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ودعى تامينو فى نوفمبر 2016 من إلى الراديو البلجيكى، حيث تركت أغنيته "حبيبي" انطباعا جيدا لدى مستمعى المواهب الموسيقية الجديدة، ومنذ عام 2017 بدأ فى تقديم حفلاته ببروكسل، وظهر فى مهرجانات فى بلجيكا وهولندا ثم فى أوروبا وأيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بجولات أوروبية وأمريكية، ويقدم أغنياته وألبوماته التى ضمنت له جمهورا من المعجبين فى أماكن مختلفة من العالم.



تامينو



حفيد محرم فؤاد



تامينو طارق محمد فؤاد







