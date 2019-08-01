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شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. "الطبول النوبية والآلات الشعبية" فى قبة الغورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برعاية وزارة الثقافة يقام بمركز إبداع قبة الغورى التابع لصندوق التنمية الثقافية، الأحد المقبل، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، حفلاً يضم فرقة الطبول النوبية، وفرقة الآلات الشعبية المصرية، بالاشتراك مع فنون السيرك، رؤية فنية وإخراج الفنان انتصار عبدالفتاح .
كما يقيم بيت الشعر العربى، أمسية شعرية للاحتفاء بشعراء محافظة الإسكندرية؛ يحيى سليمان، ربيع السايح، سامح سكرمة، رشا زقيزق، يونس محمد، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.
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