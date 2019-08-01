شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الازرق2" يعرض فى عيد الأضحى بقاعات إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دور العرض السينمائية لموسم عيد الأضحى، والذى يبدأ يوم 11 أغسطس المقبل، إذ تتأهب السينمات حاليا لوضع خطة للحفلات الإضافية من الآن، تحديدا لفيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، نظرا للاقبال الجماهيرى، حيث يعرض الفيلم فى جميع دور العرض السينمائى فى مصر بجميع نسخه، وذلك حسبما أكد أحمد بدوى مدير عام شركة سينرجى فيلمز لـ"الخليج 365".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.