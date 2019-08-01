شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الطائف يترقبون ظهور فيروز في سوق عكاظ والان مع التفاصيل

يترقب عشاق الفنانة فيروز، في العالم العربي وخارجه، ظهورًا خاصًا لصاحبة الصوت الملائكي في سوق عكاظ التاريخي الشهير الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الخميس في مدينة الطائف بالسعودية.

وكانت إدارة السوق كشفت عن ظهور خاص لم يتم تحديد طبيعته بعدُ للفنانة فيروز، ضمن إحدى فعاليات السوق الجديدة التي ستشهدها النسخة الـ 13 من أشهر محفل عربي ثقافي تضرب جذوره بعيدًا في تاريخ شبه الجزيرة العربية.

وكتب المشرفون على الفعالية الثقافية السنوية ”ترقبوا لقاء النخبة .. لأول مرة في #سوق_عكاظ ستلتقي #فيروز بـ #عنترة_بن_شداد في جناح لبنان بعد الأغنية الشهيرة التي جمعتهما (لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم)“.

ويتوقع بعض المدونين العرب الذين يترقبون ظهور فيروز الخاص والنادر في السعودية أن يستعين القائمون على السوق بتقنية ”الهولوغرام“، والتي تتيح ظهور الشخص بشكل مجسم كما لو كان موجودًا على الرغم من عدم حضوره، إذ سبق أن استعانت المملكة بتلك التقنية في حفلات للفنانة الراحلة أم كلثوم، وبدت خلالها كما لو كانت حاضرة على المسرح أمام الجمهور الذي تجمع لمشاهدتها عبر الاستعانة بالتقنية.

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ويرى البعض أن إدارة السوق قد تستعين بشخصية نسائية للعب دور فيروز مقابل رجل يلعب دور الشاعر عنترة بن شداد، بحيث يتحاور الاثنان بالغناء والشعر، ويكرران تجربة الأغنية المعروفة ”لو كان قلبي معي“.

وتشكل الفعالية الخاصة بالفنانة فيروز جزءًا من فعاليات جديدة أدخلتها إدارة السوق على النسخة الحالية في مسعىً لجذب جمهور أكبر يلبي طموحات القائمين عليه بتحويله لقبلة عالمية.

وستستمر نسخة هذا العام طوال شهر آب/أغسطس الجاري، وسيشارك فيها لأول مرة 11 دولة عربية بأجنحة تعرض فيها تلك الدول جزءًا من ثقافاتها، بجانب فعاليات السوق الشعرية والأدبية المتنوعة.

وسوق عكاظ في الأصل ظهر قبل نحو 15 قرنًا في مدينة الطائف، وكان ملتقى سنويًا يسبق موسم الحج، ويشهد حضورًا للمهتمين بالشعر بجانب التجار في شبه الجزيرة العربية.

وتحيي السعودية منذ 13 عامًا ذكرى ذلك السوق الذي ذاع صيته آنذاك، بإقامة فعاليات تحاكي ما كان يشهده في فترة ازدهاره، وتسعى لتحويله لمهرجان تراثي عالمي من خلال عدة خطوات ودعم رسمي كبير.