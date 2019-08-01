لايف ستايلز ستديوز تجدد التعاون مع فيفيان مراد وما قصة “النسخة الأصلية”؟

متابعة بتجــــــــــرد: جددت شركة لايف ستايلز ستديوز تعاونها مع الفنانة اللبنانية فيفيان مراد، وطرحت قبل ساعات عبر قناتها على اليوتيوب فيديو كليب أغنية “النسخة الأصلية”. اختارت لايف ستايلز ستديوز طرح عمل غنائي ايقاعي بصوت فيفيان مراد، يتناسب مع أجواء الصيف، حيث جاءت أغنية “النسخة الأصلية” باللهجة اللبنانية، وحملت النمط الإيقاعي السريع. حمل كليب أغنية “النسخة الأصلية” توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في عدة مناطق لبنانية.

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