نسرين طافش بـ”لوك” جديد عبر إنستجرام – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الفنانة نسرين طافش جمهورها، بإطلالة صيفية جديدة، ظهرت فيها بـ”لوك” مختلف عما كانت تظهر به من قبل، حيث لاقى إعجاب الكثيرين من متابعيها.
ونشرت “نسرين”، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مرتدية “الهوت شورت” وبشعر أشقر لافت للانتباه، فيما اعتمدت تسريحة “الضفائر”.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، كان كليب “نظرة لعيني”، من ألبومها الجديد “الحلوة”، وهي من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان.
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