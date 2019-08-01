نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 50 دقيقة مضت التعليقات على بمظهر غريب.. “أكوا مان” يلقي خطابا من أعلى جبل في العالم مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: ألقى الممثل الشهير “جيسون موموا” خطابًا عاطفيا للجماهير التي استقبلته في مسقط رأسه بولاية هاواي الأمريكية، وقدم اعتذارًا عن عدم زيارته البلاد منذ وقت طويل خلال الخطاب الذي ألقاه من فوق قمة أعلى جبل في العالم.

وفي عدد من الصور التي نشرها موقع “ديلي ميل” اليوم، ظهر “موموا” بمظهر غريب، حيث ارتدى الزي الشعبي ومغطى بالعلم الخاص بـ”مونا كيا” المسماة باسم الجبل، الذي يُعرف أيضًا بالجبل الأبيض، حيث يزيد طوله على 10 آلاف متر (33 ألف قدم).

وقال بطل الفيلم الشهير “أكوا مان” خلال حديثه إلى السكان المحليين بمسقط رأسه في نانكولي بجزيرة أواهو: “لقد تشرفت جدًا بأن أكون هنا مع أطفالي”، مؤكدًا دعمه للمتظاهرين ضد مشروع التليسكوب وهو ليس بالأمر الجديد على “موموا” الذي دائمًا ما أعرب عن كونه فخورًا بجذوره في هاواي.

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شمل خطاب “موموا” الحديث حول احتجاجات بناء “تليسكوب” وهو مشروع قيمته 1.4 مليار دولار، ولكن سكان هاواي الأصليين يعترضون على بنائه ويقولون إن هذا المشروع تدنيس لأرض الجبل المقدسة.

بالأمس، شوهد “موموا” وهو يركب طائرة خاصة في هاواي، وكان يرتدي أيضًا زيا شعبيا فضفاضًا، كما شوهد أيضا “دواين جونسون” الشهير بلقب “ذا روك” الذي أظهر دعمه أيضا للاحتجاج ضد المشروع.