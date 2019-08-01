متابعة بتجـــــــــرد: أجرت دوقة ساسكس ميغان ماركل مقابلة مع ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، خلال ترأس ميغان التحرير لعدد مجلة فوغ بالنسخة البريطانية لشهر أيلول.
وفي خلال المقابلة، وجهت ميشيل أوباما نصيحة عن الأمومة لميغان ماركل إذ طلبت ميشيل منها أن تستمتع بالسنوات الأولى بكونها أماً جديدة.
وقالت ميشيل لميغان: “نصيحتي لك أنت وهاري تذوقا كل لحظة مع طفلكما”.
وأخبرت ميشيل عن تجربتها مع ابنتيها ماليا وساشا في مرحلة الطفولة كما أنها كانت تقضي ساعات طويلة مع زوجها وهما يشاهدان إبنتيهما خلال نومهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تتحدث عن الأمومة مع ميشيل أوباما.. وهذه نصيحة الأخيرة للدوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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