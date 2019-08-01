ميغان ماركل تتحدث عن الأمومة مع ميشيل أوباما.. وهذه نصيحة الأخيرة للدوقة

متابعة بتجـــــــــرد: أجرت دوقة ساسكس ميغان ماركل مقابلة مع ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، خلال ترأس ميغان التحرير لعدد مجلة فوغ بالنسخة البريطانية لشهر أيلول.

وفي خلال المقابلة، وجهت ميشيل أوباما نصيحة عن الأمومة لميغان ماركل إذ طلبت ميشيل منها أن تستمتع بالسنوات الأولى بكونها أماً جديدة.

وقالت ميشيل لميغان: “نصيحتي لك أنت وهاري تذوقا كل لحظة مع طفلكما”.

وأخبرت ميشيل عن تجربتها مع ابنتيها ماليا وساشا في مرحلة الطفولة كما أنها كانت تقضي ساعات طويلة مع زوجها وهما يشاهدان إبنتيهما خلال نومهما.