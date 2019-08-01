لبنانية تفوز بلقب MasterChef Australia.. أصغر فائزة بتاريخ البرنامج!

متابعة بتجـــــــــرد: فازت الطاهية الاسترالية من أصول لبنانية لاريسا طقشي بالمركز الأول في برنامج “ماستر شيف أستراليا لعام 2019”. وتعتبر لاريسا، 22 عاماً، أصغر متسابقة تفوز بجائزة البرنامج الذي بدأ عام 2009. وحصدت طقشي جائزة قدرها 250 ألف دولار لتبدأ عملها كطاهية محترفة بالإضافة إلى اختيارها لكتابة شهرياً في مجلة الطهي Delicious. والجدير ذكره أن لاريسا عملت كمديرة لمقهى تملكه أمها في سيدني قبل مشاركتها في البرنامج العالمي.

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