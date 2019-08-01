متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن كشف الفنان “أبو” عن حمل زوجته بطفلهما الأول خلال حضورهما حفل زفاف ايلي صعب جونيور، أعلن المغني المصري أخيراً عن جنس الطفل المنتظر.
فقد نشر صاحب أغنية “تلات دقات”، عبر صفحته الخاصة على انستغرام ، صورة ظهر فيها برفقة زوجته نيهال لهيطة، وهو يضع يده على بطنها الذي بدا منتفخاً بشكل ملحوظ.
وعلّق “أبو” على المنشور كاتباً:”مرحباً منّا نحن الثلاثة”، وأضاف وسم “baby girl” إشارة منه أن جنس المولود هو أنثى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خبر حمل زوجته بطفلهما الأول.. “أبو” يكشف جنس الجنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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