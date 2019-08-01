رقصة عفوية لـ راغب علامة وزوجته تُشعل انستجرام – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت مصممة المجوهرات جيهان علامة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام فيديو لها مع زوجها السوبر ستار راغب علامة خلال تواجدهما في إحدى السهرات. وقد ظهرت جيهان وهي ترقص مع راغب بتناغم شديد جداً وسط حشد من الناس. وعلّقت جيهان على الفيديو بالقول “بدء العد التنازلي لسهرتك في موناكو بجنوب فرنسا”. والجدير ذكره، أن النجم راغب علامة سيحيي الليلة الخميس حفلة غنائية في مونتي كارلو بفرنسا.

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