بالفيديو.. الإعلان التشويقي لـ"ليتل مونسترز" فيلم لوبيتا نيونجو الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت النجمة الحاصلة على الأوسكار لوبيتا نيونجو، في الإعلان الترويجي الأول لفيلمها الجديد Little Monsters (ليتل مونسترز)، وهو فيلم الرعب الثاني على التوالي الذي تظهر به لوبيتا بعد فيلمها الأخير US.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، نقلاً عن القناة الرسمية لشركة الإنتاج الأمريكية Altitude على موقع يوتيوب.

وتدور قصة الفيلم حول تعرض العالم لغزو الموتى الأحياء "الزومبيز"، وتجسد به لوبيتا دور أستاذة مدرسية باسم "مس كارولين".

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ويشارك في بطولة الفيلم، النجم جوش جاد، الذي جسد شخصية باسم "تيدي مكجيجل"، والنجم أليكساندر إنجلاند الذي يجسد شخصية باسم "ديف".

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإنه من المنتظر طرح الفيلم في يوم 15 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيكون أول عرض له بالمملكة المتحدة، ولم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لطرحه بالولايات المتحدة حتى الآن.



