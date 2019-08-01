شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى: فخور بانتمائى للسينما المصرية بعد مشاهدة "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان شريف رمزى، بأداء أبطال فيلم "الفيل الأزرق 2"، وصناعه، معربًا عن فخره بانتمائه للسينما المصرية، ولمستوى السينما الراقى بعد مشاهدته لفيلم الفيل الأزرق.

ونشر شريف رمزى بوستر فيلم "الفيل الأزرق 2" وعلق عليه قائلا: "تحية كبيرة جداً لكل صناع هذا العمل المشرف الجميل الممتع أداءً وإخراجًا وتأليفًا وإنتاجًا بكل عناصره بجد أنا استمتعت طول مدته وفخور بأني أنتمي للسينما المصرية اللي طلعت فيلم زي ده وبقي ده مستوى أفلامها ألف شكر لكل صناع هذا الفيلم علي هذا الإبداع العظيم".

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، حيث يأتى فى المقدمة المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، برفقة النجمين كريم عبد العزيز، ونيللى كريم بالإضافة إلى شيرين رضا، كما انضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى والفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى".