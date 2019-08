شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأفلام المتنافسة فى مهرجان فينيسيا.. منها فيلم لهيفاء المنصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق السينما انطلاق فعاليات الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والذى يعد واحد من أهم المهرجانات العالمية بدءاً من 28 أغسطس المُقبل وحتى 7 سبتمبر.

وقد حدد المهرجان أسماء الأفلام التى ستشارك خلال فعاليات المهرجان بقائمة تتضمن أفلام لأهم النجوم على مستوي العالم والتى تضمنت فيلم من إخراج المخرجة السعودية هيفاء المنصور باسم "المرشحة المثالية".

بينما جاءت بقية الأفلام المتنافسة خلال فعاليات المهرجان كالتالي : The Perfect Candidate “About Endlessness “Wasp Network,” “Marriage Story,” Noah Baumbach “Guest of Honor, Atom Egoyan “ Ad Astra” “A Herdade,” “Gloria Mundi,” “Waiting for the Barbarians,” Ciro Guerra “,” Pablo Larrain “Saturday Fiction,” Lou Ye “,” Pietro Marcello “The Mafia Is No Longer What It Used to Be,” Franco Maresco “The Painted Bird,” Vaclav Marhoul “The Mayor of the Rione Sanità,” Mario Martone “,” Shannon Murphy “Joker, “An Officer and a Spy,” “The Laundromat “No. 7 Cherry Lane,” Yonfan.

ومن تلك الأفلام تم اختيار The Truth ليكون فيلم الإفتتاح من إخراج المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.