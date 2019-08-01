شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يلحن لنفسه 3 أغانى فى ألبومه الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب رامى جمال من تسجيل 4 أغنيات من ألبومه الجديد، الأولى من كلمات هانى سرور، وألحان بلال سرور، وتوزيع شريف مكاوي، والثانية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع شريف مكاوى.

أما الأغنية الثالثة والرابعة فمن كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، وتوزيع شريف مكاوى، ولم يكشف عن أسامى الأغانى حتى تكون مفاجأة للجمهور على حد قوله.

وطرح رامى جمال مؤخرا أغنية تحمل اسم "دايما بخير" عبر موقع يوتيوب" بمناسبة عيد الأم، وهى من ألحان وتوزيع خالد عز، وكلمات محمد شرشر، وحققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن آخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، وتعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم، وصورها جميعاً فى لندن، وهى: "مفيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب، ومن تصوير"روبى براينت".