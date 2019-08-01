- 1/27
- 2/27
- 3/27
- 4/27
- 5/27
- 6/27
- 7/27
- 8/27
- 9/27
- 10/27
- 11/27
- 12/27
- 13/27
- 14/27
- 15/27
- 16/27
- 17/27
- 18/27
- 19/27
- 20/27
- 21/27
- 22/27
- 23/27
- 24/27
- 25/27
- 26/27
- 27/27
شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى شندول.. تعرف أكثر عى المذيعة صاحبة الصورة مع "كهربا" × 25 صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتم الوسط الفنى والرياضى فى الساعات الماضية بالمذيعة التونسية ليلى شندول، حيث أصبحت حديث الجمهور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام رئيس نادي الزمالك بنشر صورة لها مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق، والمحترف في ديسبورتيفو أفيس البرتغالي حاليًا في أحد الملاهي الليلية.
ليلى شندول ومحمود كهربا
وخرجت ليلى شندول بعدها لتصرح لـ"الخليج 365" أن صورتها مع "كهربا" هي مجرد صورة معجبة مع لاعب كرة قدم مشهور وأنها كانت بحضور خطيبها، مشددة أنه لا يوجد أي علاقة بينها ونجم الزمالك السابق، ورغم أن ليلى شندول تعمل فى الوسط الإعلامى منذ سنوات الا أنها لم تحظ بالشهرة الكبيرة وتحديداً فى مصر التى قدمت فيها أكثر من برنامج، ولكن جاءت صورتها مع كهربا لتجعلها حديث الشارع.
ليلى شندول تحرص على التواجد بصفة دائمة فى مصر خاصة وأنها درست فيها بكلية الإعلام وكانت تجربتها الأولى كمذيعة على قناة دريم، عندما قدمت برنامج "النص الحلو" لمناقشة قضايا المرأة، كما قدمت عدة برامج علي نفس القناة منها برنامج "هي"، و"آنساتي سيداتي"، وبعد ذلك قررت تجربة حظها فى التمثيل وشاركت في المسلسل الأردني "جنون الشهرة" ، والذي شارك فيه بعض الممثلين المصريين مثل طلعت زكريا ومحمد نجاتي.
ليلى شندول
ليلى شندول وغادة عادل
ليلى شندول
ليلى شندول وغادة عادل
ليلى شندول وغادة عادل
لأيلى شندول ومعتصم النهار
ليلى شندول
ليلى شندول
ليلى شندول 4
ليلى شندول
ليلى شندول
ليلى شندول تتوسط اياد نصار وفراس سعيد
ليلى شندول وانتصار
ليلى شندول وباسم ياخور
ليلى شندول وحلا شيحة ومحمد رمضان
ليلى شندول وريهام سعيد
ليلى شندول وسامو زين وباسل خياط
ليلى شندول وظافر العابدين
ليلى شندول وفاطمة ناصر وبسمة
ليلى شندول وفريال يوسف
ليلى شندول ومحمد رجب وانتصار
ليلى شندول ومحمد فؤاد
ليلى شندول ويسرا
ليلى شندول
ليلى شندول مع غادة عادل
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى شندول.. تعرف أكثر عى المذيعة صاحبة الصورة مع "كهربا" × 25 صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.