شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطلق عنان ألبومه الجديد "فارق معاك" على مرحلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا بعترفلك عجبانى.. بعد الكلام ده هقول تانى جابنى الجمال ده وودانى".. بهذه الكلمات الرومانسية افتتح الفنان رامى صبرى "دستة" أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك"، والذى اختار إطلاق أغانيه على مرحلتين عبر بموقع "يوتيوب"، حيث تم طرح اليوم 6 أغنيات حيث من المقرر أن يتم باقى الألبوم علي أجزاء خلال اليومين المقبلين.

عقب افتتاحه انطلاقته الغنائية لموسم الصيف الجارى عبر أغنية "أنا بابا"، قرر صبرى أن يفاجئ جمهوره بكشفه الغطاء عن الألبوم كاملًا مرة واحدة، والذى ضم فى جعبته 12 أغنية وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكايةحبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك"، ويستعد حاليًا للاحتفال بإطلاقه رسميًا بحفل غنائي ضخم فى الساحل الشمالي.

Advertisements