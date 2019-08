شكرا لقرائتكم خبر عن طعنة غير متوقعة.. أول انتقادات فيلم كوينتين ترانتينو الجديد من عائلة "بروس لى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن تم الإعلان عن الملامح الأولى لفيلم المخرج العالمى كويتنين ترانتينو، Once Upon a Time in Hollywood، ولم يلق سوى الكثير من الإشادات والتقييمات الإيجابية بداية من التصفيق الحار الذى حظى عليه المخرج فى العرض الخاص الأول ومن ثم التقييم الكامل الذى حظى به الفيلم عبر موقع IMDB ليصبح أول فيلم يحصل على تقييم كامل فى التاريخ، حتى خرجت ابنة الأسطورة "بروس لى" عن صمتها لتوجه صدمات لصناع الفيلم.

ووفقاً لحوار أجرته "شانون لى" ابنة الأسطورة الصينية بروس لى، فقد هاجمت الفيلم الجديد الذى يبرز والدها فى الاحداث بأنه مهرج ومتعجرف، وليس شخص نجح فى اضافة الكثير من اساسيات المشاهد القتالية فى أواخر فترة الستينات.

ووصفت ابنة الأسطورة الصينية الفيلم، بأنه محبط للغاية، بعد مشاهدتها لوالدها وهو يتلقى بعض الضربات من الممثل "براد بيت" داخل الفيلم، والاستماع الى ضحكات المشاهدين على والدها الذى يعد أحد أبرز نجوم تلك الفترة.

لقطة من الفيلم

وعلى سياق متصل نجحت صحيفة الجارديان البريطانية، فى التواصل مع ترانتينو، للتعليق على الهجوم الذى شنته ابنة الأسطورة الصينية على الفيلم، قائلاً " انا من أشد المعجبين بالممثل الكبير بروس لى، ولم تكن تلك المرة الأولى الذى أبرز وجوده فى مشاهد تابعة لأفلامى فكان هناك مشهد داخل فيلم Kill Bill، يشير الى الأسطورة الصينية ولم يكن فى الحساب اظهار اى سخرية".



بروس لى

يذكر أن فيلم Once Upon A Time In Hollywood تدور احداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو دي كابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.